Come ben sappiamo tra un paio di giorni il colosso Apple presenterà a Cupertino i nuovi iPhone 14 e, come ogni anno, sono i prodotti più attesi del mercato smartphone.

Il primo competitor di Cupertino, Samsung, ha recentemente sfidato Apple pubblicando un video spot piuttosto critico nei confronti dei nuovi iPhone 14. Il filmato sottolinea che, a differenza degli ultimi flagship dell’azienda sudcoreana, i nuovi dispositivi Apple non sono innovativi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung sfida Apple in un video

Il filmato si concentra sulla fotocamera da 108MP di Galaxy S22 Ultra e sull’inconfondibile form factor del Galaxy Z Flip 4, e afferma che queste caratteristiche non arriveranno a breve sugli iPhone. L’evento di lancio degli iPhone 14 viene citato all’inizio del filmato: “allaccia le cinture per l’ultimo lancio di Apple mentre entri in un mondo in cui le teste si girano, ma non nella tua direzione. Un mondo in cui la fotocamera per smartphone con la risoluzione più elevata sarà nelle tasche di qualcun altro“.

Nell’ultima parte dello spot Samsung lancia la stoccata finale: “questa innovazione non arriverà a breve nell’iPhone vicino a te“. Non è la prima volta che Samsung sfida Apple a colpi di campagne pubblicitarie. A confrontarsi sono i due diversi approcci allo sviluppo degli smartphone: uno più conservativo che introduce nuovi elementi solo quando si tratta di tecnologie mature che vengono affinate secondo lo stile Apple e l’altro del produttore sudcoreano disposto a prendere più rischi pur di arrivare per primo.

Secondo i rumor diffusi nei mesi scorsi i nuovi iPhone 14 introdurranno poche novità a livello di design, quella più rilevante sarà il doppio foro che nei modelli Pro sostituirà il notch, ma, come al solito, la componentistica sarà rivista e potenziata. Provocazioni a parte, la vera sfida si giocherà nel mercato e si valuterà in termini di vendite.