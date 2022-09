L’operatore WindTre ha recentemente aggiunto alla propria lista di smartphone acquistabili a rate, dei nuovi dispositivi a rata zero.

Queste nuovi dispositivi sono acquistabili da tutti i già clienti dell’operatore arancione che rientrano nel target dell’iniziativa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre inserisce nuovi smartphone a rata zero

Con questa iniziativa promozionale, denominata “Operazione Smartphone Incluso”, i cellulari acquistati vengono abbinati alla propria offerta di rete mobile, in particolare con una rateizzazione di 24 mesi. Con la nuova lista degli smartphone a rata zero, disponibile a partire dallo scorso 1° Settembre 2022 vengono proposti anche ZTE Blade A52 con anticipo di 39,99 euro, Xiaomi Redmi 10 128GB con anticipo di 99,99 euro, Samsung Galaxy A13 5G 64GB con anticipo sempre pari a 99,99 euro, e infine anche Oppo A57, anch’esso con anticipo di 99,99 euro.

Come detto, sono cambiati anche i prezzi di alcuni cellulari già presenti in precedenza, ovvero lo Xiaomi Redmi 10c 64GB sceso a 59,99 euro, , il TCL 30 SE salito a 69,99 euro ed infine il Motorola Moto G22 sceso a 79,99 euro. Infine, WindTre ha deciso di rimuovere dalla lista un totale di tre smartphone, ossia Samsung Galaxy A22 5G, Vivo Y21 e Vivo Y55 5G.

Per il momento la nuova scadenza è stata fissata per il prossimo 19 settembre 2022, non ci resta che attendere per scoprire se verrà prorogata o meno. Nel frattempo potete visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.