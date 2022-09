Il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 sembra aver convinto il pubblico europeo, stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni riportate dalla testata sudcoreana TheKoreaTimes.

Quest’ultima ha anche riportato una dichiarazione rilasciata da Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europa, nel corso dell’appuntamento di IFA 2022, attualmente in corso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung: i nuovi pieghevoli vanno a ruba in Europa

Secondo quanto riferito da Braun, la casa di Seoul ha infatti visto un raddoppio delle spedizioni dei nuovi pieghevoli rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno in occasione del lancio di Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, a dimostrazione di come gli utenti europei abbiano accolto con favore la nuova proposta di smartphone pieghevoli rilasciata da Samsung lo scorso 26 agosto in 36 mercati europei.

Ovviamente a trainare le spedizioni è il Galaxy Z Flip 4, il quale risulta più facilmente appetibile proprio a fronte di un prezzo di listino decisamente più contenuto, ma sembra che anche il Fold 4 stia recuperando terreno, dal momento che il rapporto di vendita tra Flip e Fold è di 6 a 4, mentre lo scorso anno era quasi di 7 a 3.

Ciò significa che sta incrementando la domanda verso il pieghevole più costoso, probabilmente anche grazie alla dotazione hardware più completa e convincente che troviamo quest’anno. I risultati sono senza dubbio sorprendenti, specialmente se pensiamo al fatto che i due pieghevoli hanno mantenuto lo stesso prezzo dello scorso anno e le condizioni economiche generali sono peggiorate notevolmente.