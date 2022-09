La rivalità tra Samsung ed Apple è cosa ormai nota. I due colossi sono soliti sfidarsi con i loro dispositivi di fascia alta, ma non solo.

Le campagne pubblicitarie sono spesso lo strumento tramite il quale le due aziende non perdono occasione per lanciare frecciatine taglienti che mirano a far notare i punti di forza dei propri device anche al pubblico.

Di recente questa sembra essere stata proprio la strategia adottata da Samsung che, dopo aver rilasciato i sue pieghevoli, in attesa dell’arrivo dei nuovi iPhone, ha pubblicato uno spot in cui sottolinea le innovazioni dei suoi Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip 4.

Samsung contro Apple con uno spot pubblicitario!

“Questa innovazione non arriverà a breve nell’iPhone vicino a te”

Così Samsung ha sottolineato le incredibili prestazioni offerte dalla fotocamera da 108 megapixel del suo Galaxy S22 Ultra e lo straordinario design del suo Galaxy Z Flip 4. Novità che non saranno introdotte da Apple sulla nuova generazione di iPhone, che sembra però pronta ad accogliere comunque degli importanti aggiornamenti lato fotocamera.

A parere del colosso sudcoreano, dunque, in casa Apple l’assenza di vera e propria svolta innovatrice è cosa nota e confermata ed effettivamente è importante riconoscere che, dal punto di vista estetico, i prossimi iPhone non si distingueranno dai modelli precedenti. Apple aggiornerà soltanto i modelli di punta abbandonando il notch e sostituendolo con i due fori apparsi anche in alcune foto reali.

Tutti i dettagli sui nuovi iPhone 14 saranno comunque noti a breve. Il sette settembre Apple lancerà ufficialmente i suoi dispositivi e nei giorni seguenti sarà possibile scoprire chi avrà la meglio tra i due colossi.