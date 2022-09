A sei mesi di distanza da un attacco nel corso del quale erano stati sottratti oltre 190 GB di codice sorgente dei dispositivi Galaxy, Samsung conferma di essere stata vittima di un nuovo cyber attacco.

Quest’ultimo ha permesso agli intrusi digitali di entrare in possesso di alcune informazioni personali degli utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung vittima di un cyber attacco

La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal colosso, che ha pubblicato una nota sul proprio sito statunitense. La compagnia ha voluto in ogni caso rassicurare gli utenti circa i dati che sono stati sottratti, che fortunatamente non hanno coinvolto le informazioni più sensibili. Secondo quanto riportato nella nota pubblicata recentemente da Samsung, non sono stati toccati i dati relativi al numero di sicurezza sociale né tantomeno i numeri delle carte di credito o debito.

I dati sottratti non sono gli stessi per ciascun utente coinvolto e secondo Samsung variano parecchio da caso a caso. Samsung ha comunque iniziato ad avvisare i clienti che sono stati impattati dal furto di dati e ha già intrapreso alcune azioni per mettere in sicurezza i sistemi bersaglio dell’attacco.

Al momento comunque gli utenti coinvolti nella vicenda non dovranno effettuare alcuna azione, stando a quanto è emerso dalle indagini preliminari. Samsung tuttavia consiglia agli utenti di non rispondere a mail non richieste, visto che potrebbero portare ad azioni di phishing, e di verificare eventuali attività anomale effettuare sul proprio account.