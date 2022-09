Panorama torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente speciale, arricchita da prezzi bassi e convenienti, legati non solo ai beni di prima necessità, quanto all’elettronica generale.

Il volantino riparte da dove si era fermato, almeno in termini di disponibilità territoriale, ciò sta a significare che i prezzi sono molto più bassi del normale in ogni negozio in Italia, senza differenze o vincoli di alcun tipo. Coloro che sceglieranno di acquistare la tecnologia, inoltre, potranno godere della garanzia di 24 mesi, la quale è perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Le migliori offerte Amazon, condite con codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva assoluta sul nostro canale telegram.

Panorama: gli sconti per il miglior risparmio

Sono davvero interessanti gli sconti pensati da Panorama per rendere il più possibile felici gli utenti, infatti in questi giorni è possibile pensare di acquistare anche uno smartphone economico, ad un prezzo complessivamente accettabile ed accessibile ai più.

Il volantino propone difatti al pubblico l’ottimo Samsung galaxy A03, il cui prezzo finale si aggira sui 149 euro, e che rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono godere della One UI, senza spendere poi così tanto. Il prodotto in questione, ad ogni modo, risulta essere acquistabile con annessa la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre ogni singolo difetto di fabbrica, ciò sta a significare che è prevista la sostituzione o la riparazione gratuita, nel caso si riscontrassero entro il periodo di validità della stessa.