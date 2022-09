Una delle offerte WindTre per i nuovi clienti propone 150 GB e uno smartphone gratis. La tariffa può essere attivata da tutti coloro che intendono acquistare una SIM, effettuando il trasferimento del numero o richiedendo una nuova linea. È possibile recarsi in uno dei punti vendita del gestore o accedere al sito ufficiale per poter richiedere l’offerta WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay.

Offerta WindTre con smartphone incluso: ecco tutti i costi da sostenere!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G Summer Edition è disponibile a un costo di 14,99 euro al mese per tutti i nuovi clienti. La spesa di rinnovo include minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti, inoltre, possono abbinare alla tariffa anche uno smartphone 5G da acquistare a rate.

I dispositivi disponibili sono numerosi ma soltanto alcuni possono essere acquistati a costo zero. WindTre, infatti, permette di ottenere uno Xiaomi Redmi Note 10 5G senza dover affrontare alcun costo extra. Non sarà quindi necessario andare incontro a una spesa iniziale né a costi aggiuntivi mensili.

Grazie al servizio Easy Pay, inoltre, il costo di rinnovo della tariffa sarà addebitato automaticamente dal gestore su una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.

Tra i servizi inclusi nel prezzo vi sarà anche Call center senza attese, che permette di richiedere assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.