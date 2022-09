Multe Auto: attenti a ciò che postate, volano sanzioni a causa di TikTok

Il telefono alla guida è tremendamente pericoloso sia per la salute dell’automobilista che per il passeggero. Oltre questo però, è importante anche sapere che utilizzarlo mentre si sta “capitanando” il veicolo (soprattutto se si postano i video su TikTok) può condurre a multe auto tremende. La faccenda che vi racconteremo qui di seguito ne è la prova lampante.

Multe Auto: non usate lo smartphone nella vettura!

L’uomo avrebbe postato sulla piattaforma alcune immagini controproducenti, poiché mostravano al mondo delle gravi violazioni al codice della strada in vari luoghi nella zona di Carini. Purtroppo per lui, tra le tante persone ad aver visionato il contenuto, vi erano anche le autorità.

Dai video si nota l’uomo in una Bmw, mentre fa delle «derapate» ad alta velocità intorno alla storica fontana di Piazza Duomo, per poi trasferirsi nella frazione di Villagrazia di Carini, in Via Vespucci e in Via Bernardo Mattarella. “A quanto andava?”, vi starete chiedendo. E noi vi rispondiamo con le immagini ingrandite dal comando, nelle quali è possibile vedere una velocità di 110 Km/h su una strada con limite di 50. Gli investigatori sono riusciti inoltre a risalire alla proprietà della vettura, una società di leasing, e all’avvio degli atti per la verbalizzazione delle infrazioni.

Come dichiara il Comandante del Corpo Marco Venuti, l’uomo sanzionato ha messo a repentaglio la vita di molte persone effettuando delle gravi infrazioni. Gli agenti, dopo aver notato i commenti entusiasti (e addirittura emulativi) di molti giovani sui social, hanno deciso di intervenire.

Rimanendo in tema “multe auto” e tenendo presente che l’estate non è ancora finita, vi ricordiamo che il Codice della strada conserva una regola piuttosto severa. È vietato “tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso”. Qualora si dovesse infrangere tale norma, l’automobilista dovrà pagare tra i 218 e i 435 euro.