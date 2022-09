MediaWorld sa come invogliare i consumatori a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, in questi giorni ha difatti previsto il lancio di una campagna promozionale con la quale riuscire a scontare i migliori prodotti, raggiungendo cifre estremamente basse.

Il volantino resta perfettamente allineato con gli standard a cui siamo stati abituati in passato, ovvero è disponibile praticamente ovunque, senza differenze particolari o vincoli degni di nota. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere quindi completati sul sito ufficiale, il quale permette a tutti di avere la merce presso il domicilio, anche se potrebbe essere necessario versare un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld: le offerte che tutti stavano aspettando

I prezzi più interessanti legati alla telefonia mobile partono dal basso, ovvero dalla selezione di sconti con i quali gli utenti si possono confrontare per avere il massimo, con il minimo sforzo. Il volantino parte quindi con Redmi 10C, Redmi Note 11s, Redmi Note 11 Pro+ 5G, TCL 30SE, TCL 30E, Honor X8 e Redmi 9A, tutti in vendita a meno di 400 euro.

Nel momento in cui si volessero spendere più di 500 euro, ecco allora che la scelta potrebbe ricadere sul nuovissimo Nothing One, Honor 70, Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S22, Galaxy S21 5G o anche il bellissimo Galaxy S22 Ultra 5G, proposto alla modica cifra di soli 999 euro. Tutti i migliori sconti del volantino sono comunque raccolti sul sito ufficiale di MediaWorld, per i dettagli collegatevi il prima possibile.