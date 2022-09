MD Discount propone al pubblico italiano un volantino di assoluto rispetto, la perfetta soluzione per riuscire ad avere la meglio sulle dirette concorrenti, ed allo stesso tempo dimostrare di essere una delle migliori, in termini di rapporto qualità/prezzo.

La campagna promozionale non presenta vincoli particolari, sta a significare che gli acquisti sono facilmente completabili tramite ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli legati alla regione/socio di appartenenza. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa, tranne che in rarissimi casi.

MD Discount: ecco tutte le nuovissime offerte

Grazie a MD Discount, gli utenti hanno la possibilità di acquistare un notebook molto recente, spendendo una cifra complessivamente ridotta. E’ questo il caso del nuovissimo HP 255G8, in vendita a soli 249 euro, per salire poi verso il modello più performante, con 8GB di RAM, il cui prezzo cresce fino a 449 euro. La selezione di notebook si conclude con il Latitude 5510, un prodotto davvero eccellente, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 649 euro.

Nel momento in cui si volesse invece acquistare un tablet, la scelta potrebbe ricadere sul Microtech E-Tab, un modello con display da 10,1 pollici di diagonale, ma sopratutto risoluzione HD, processore quad-core con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile, per concludere la scheda tecnica con una doppia fotocamera (posteriore ed anteriore). Il prezzo di vendita è estremamente ridotto, basteranno 99 euro per il suo acquisto.