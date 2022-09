Lidl non finisce davvero mai di stupire con il lancio di una campagna promozionale che non sembra ammettere repliche, né rivali sul territorio nazionale. Avete capito bene, gli acquisti spaziano non solo dai beni di prima necessità, ma anche verso la tecnologia di ultima generazione.

Spendere poco con Lidl potrebbe essere molto più semplice del previsto, data la possibilità di accedere ai medesimi sconti in ogni singolo negozio sul territorio nazionale. Gli acquisti, ad ogni modo, non potranno essere completati sul sito ufficiale o recandosi presso un qualsiasi altro punto vendita in Italia.

Lidl: le offerte più inaspettate

Lidl è pronta a fare la differenza per gli utenti che vogliono acquistare accessori per la cucina, in questi giorni è stata attivata una campagna promozionale decisamente varia e ricchissima di occasioni da non perdere. Il volantino parte con il prezzo più basso, una bilancia da cucina completamente digitale, in vendita a soli 8,99 euro.

Le altre occasioni sono comunque interessanti, perché trattano della piastra per waffles in vendita a 24,90 euro, una piastra elettrica a 39,99 euro, una mini friggitrice da soli 34,99 euro, il mini freezer da 31 litri a 119 euro, oppure anche il microonde con funzione grill, disponibile a 99 euro, per finire con il tritacarne multifunzione, il cui prezzo comunque si aggira sui 49 euro.

Tutti questi prodotti possono essere acquistati in comodità nei vari negozi in Italia, a partire però dal 4 settembre 2022.