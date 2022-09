Sbs, azienda che porta in alto il Made in Italy, presenta in occasione dell’IFA 2022 tutti i nuovi prodotti tecnologici delle sue ultime collezioni. In particolare, accessori per smartphone – nel rispetto dell’ambiente -, dispositivi lifestyle a tutto tondo e le ultime collaborazioni con altre società.

Green_e: Sbs a favore dell’economia circolare

Sbs, in collaborazione con un’azienda francese, ha deciso di rendere sostenibili tutti i suoi accessori per smartphone, inclusi caricabatterie, confezioni, oggetti e cavi di vario genere. Con quest’iniziativa è anche possibile riciclare i vecchi dispositivi e accessori. Basterà inserire tutto all’interno della confezione in dotazione nel kit green_e, spedire all’indirizzo fornito e inviare tutto gratuitamente al centro di riciclo predestinato.

Case&Me: perfetta per personalizzare il proprio dispositivo

Questa collezione Sbs, pensata per soddisfare esigenze diverse anche da un punto di vista estetico, è composta dalla gamma di prodotti Case – ovvero pratiche cover per smartphone – e Me, che include oggetti lifestyle di vario tipo. Tantissimi oggetti, fantasie, colorazioni per ogni gusto.

Collezione Rolling Stone in collaborazione con Sbs

Sbs ha deciso di dare il meglio di sé anche in una nuova e interessante partnership con Rolling Stone. La collezione ideata dalle due aziende è pensata per chi ama la tecnologia e la cultura pop. Fanno parte della gamma di prodotti: Auricolari Sopop, senza fili e con un’autonomia di cinque ore, Speaker Band wireless da 5W, senza fili o con cavo jack e un pratico laccetto. Infine, cuffie Wireless Band Mi8, con autonomia di 20 ore e padiglioni imbottiti e inclinabili.

Servizi Sbs per velocizzare gli acquisti e personalizzarli

L’azienda propone Fast Skin e Fast Skin Plus, per un’applicazione professionale e su misura di accessori per smartphone. Inoltre, Skeen per personalizzare e proteggere la parte posteriore del dispositivo, MeCover per customizzare accessori e cover, Fast Skin Maxi per personalizzare anche console e PC. Infine, il nuovo Find Me, un progetto online per facilitare l’acquisto di accessori quando sono esauriti.

Strumenti rinnovati e trasversali a tutte le gamme di prodotto

Sbs ha lavorato duramente alle ultime aggiunte della linea On The Road, del comparto Fotografia e della linea tablet. Inoltre, presentati all’IFA nuove linee: Evo Line, caratterizzato da un display LCD, il PowerBank multi-porta da 20.000 mAh e la sua variante più compatta e il Caricabatteria da 20 W per ricaricare due dispositivi nello stesso momento tramite uscita USB di tipo C.