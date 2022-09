Presentato all’IFA 2022, il Nokia PureBook Lite è un notebook con un display LCD IPS Full HD da 14,1 pollici, un processore Pentium Silver N6000 basato sull’architettura Jasper Lake di Intel, 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria eMMC. Sarà in vendita in Europa questo mese a 449€, mentre un modello convertibile chiamato Nokia PureBook Fold sarà venduto a 549€.

Nessuno dei due laptop è effettivamente prodotto da Nokia. La casa produttrice è uscita dal business dei dispositivi di consumo anni fa e oggigiorno se acquisti un telefono con marchio Nokia è probabilmente in realtà un prodotto di una società finlandese chiamata HMD Global, che detiene i diritti di licenza per utilizzare il marchio Nokia sugli smartphone.

Nel frattempo, i laptop a marchio Nokia venduti nella maggior parte del mondo provengono da una società francese chiamata OFF Global, che detiene i diritti per utilizzare il nome Nokia sui computer portatili.

Gli ultimi modelli dell’azienda sono fondamentalmente dispositivi economici progettati per gli studenti. Hanno specifiche leggermente migliori rispetto a quelle entry-level. Mentre Nokia PureBook Lite e Fold hanno processori a bassa potenza basati sull’architettura del chip Intel Atom.

Migliore degli standard a cui siamo abituati

Il processore Pentium Silver N6000 è un chip quad-core da 10 nm con una frequenza di base di 1,1 GHz, supporto per velocità burst fino a 3,3 GHz, un TDP da 6 watt e grafica Intel UHD con 32 unità di esecuzione e velocità GPU a 350 Mhz a 850 MHz.

Mentre alcuni laptop Windows entry-level hanno solo 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, questi laptop ne hanno il doppio. Non c’è molta memoria o spazio di archiviazione, ma è meglio del minimo indispensabile.

Il Nokia PureBook Lite ha anche un sensore di impronte digitali compatibile con Window Hello, una webcam da 1 MP, altoparlanti stereo da 1 W, una batteria da 38 Wh, due porte USB 3.2 di tipo C, una porta USB 3.0 di tipo A, un jack per cuffie e una microSD lettore di schede. Il laptop viene fornito con un alimentatore USB-C da 45 W.

Supporta WiFi 5 e Bluetooth 5.2, ha un corpo in plastica e una cerniera che consente al display di aprirsi con un angolo di 135 gradi. Con una luminosità massima di soli 250 nits, il display probabilmente non sarà particolarmente facile da visualizzare alla luce diretta del sole.

Il Nokia PureBook Fold di OFF Global è identico sotto molti aspetti, ma questo modello ha una cerniera a 360 gradi e un display touchscreen.