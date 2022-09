ASUS ha presentato all’IFA 2022 il tanto atteso Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), svelandone le specifiche, i prezzi e la disponibilità durante il suo evento di lancio virtuale Zenbook 17 Fold OLED e The Incredible Unfolds with Zenbook 17 Fold OLED media day.

Questo esclusivo laptop pieghevole da 17,3 pollici sarà disponibile in tutto il mondo su www.asus.com a partire da oggi a prezzi a partire da 3.999 USD (tasse escluse).

Questo straordinario laptop, che ha impressionato il mondo per la sua versatilità, originalità e ingegno sin da quando è stato presentato per la prima volta al CES 2022, ha un design caratterizzato da due display OLED che si fondono in un unico dispositivo. Un ampio touchscreen 4:3 da 17,3 pollici 2,5K si piega al centro per creare due display 3:2 da 12,5 pollici 1920 per 1280 senza interruzioni, conferendo a Zenbook 17 Fold OLED un fattore di forma unico che offre una versatilità mai vista prima.

Se combinato con la tastiera e il touchpad ASUS ErgoSense Bluetooth full-size, il design pieghevole consente molteplici modalità di utilizzo senza precedenti.

L’evento di lancio di Zenbook 17 Fold OLED è stato celebrato a New York a Time Square (USA), Londra (Regno Unito) e Shanghai (Cina), in collaborazione con tre famosi influencer virtuali: Teflon Sega, Shudu e Rae.

Immagina una nuova realtà

Co-progettato con Intel, Zenbook 17 Fold OLED è il primo laptop OLED pieghevole da 17,3 pollici al mondo verificato da Intel Evo e offre agli utenti la possibilità di usare il dispositivo in diverse modalità di utilizzo.

ASUS e Intel hanno sviluppato le prime soluzioni del settore per promuovere l’innovazione nella categoria dei pieghevoli e le collaborazioni tra esperti di dominio e partnership ecosistemica. Le prestazioni sono assicurate dai processori Intel Core i7 U-Series di 12a generazione, dalla scheda grafica Intel Iris Xe, WiFi 6E e 16 GB di RAM abbinati ad un veloce SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Per il collegamento alle periferiche, sono disponibili due comode porte Thunderbolt 4, che supportano la ricarica rapida della batteria da 75 Wh e le connessioni a display esterni.

Stand ASUS IFA 2022

Oltre all’evento di lancio virtuale, ASUS ha anche organizzato un media day esclusivo a Berlino per svelare la storia dietro questo laptop unico e ospiterà stand durante l’IFA 2022. Il pubblico è invitato a visitare gli stand ASUS dal 2 al 6 settembre, dalle 10:00 dalle 18:00 alle 18:00 (CEST) tutti i giorni nella Messe Venue, Hall 11.2 (Berlin ExpoCenter City, Messedamm 22, 14055 Berlino, Germania).

Zenbook 17 Fold OLED sarà disponibile per test pratici e dimostrazioni negli stand ASUS IFA, insieme a una vasta gamma di innovazioni esistenti. Questi includono PC consumer, creator, commerciali e da gioco; AiO commerciale e desktop; Gli ultimi smartphone ASUS e ROG; periferiche, display, schede madri, smartwatch, mini PC, dispositivi di rete e alimentatori.