Google Chrome: se lo usi, stai correndo un rischio enorme

La società di sicurezza ha inoltre pubblicato un articolo dove denuncia la truffa che Google esercita ai danni dei suoi utenti. Infatti, lo scopo della truffa sarebbe quello di andare a modificare i cookie del browser delle vittime ogni qual volta essi visitano un sito web di e-commerce, facendo guadagnare all’operatore una commissione di affiliazione per ogni acquisto.

Inoltre, ci sono due estensioni di Netflix molto famose nella lista. Andiamo a scoprire di seguito di quali parliamo.

Google Chrome: ecco la truffa delle estensioni

Anche se non installano alcun malware, le estensioni violano la privacy. Infatti, ciò è dimostrato anche dalla crescente nascita di servizi VPN, che certifica come gli utenti vogliano sempre meno fornire i loro dati personali.

“Le estensioni offrono varie funzioni, come la possibilità per gli utenti di guardare insieme gli spettacoli di Netflix, i coupon per i siti web e la possibilità di fare screenshot di un sito web“, ha spiegato McAfee. “Gli utenti delle estensioni non sono consapevoli del rischio per la loro privacy, ogni sito visitato invia i loro dati ai server degli autori dell’estensione“.

Ecco l’elenco delle estensioni da disinstallare immediatamente da Chrome: