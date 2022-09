Eurospin ricorda al pubblico di essere una delle migliori realtà del territorio, sopratutto in termini di prezzi decisamente più bassi del normale, data la presenza di prodotti di ottimo livello, a cifre estremamente ridotte rispetto al listino originario.

Gli acquisti, se interessati alla soluzione corrente, devono solamente essere completati in ogni negozio, in modo da avere la possibilità di spendere poco, senza doversi limitare a specifiche aree o il sito ufficiale. Nel momento in cui si dovesse acquistare la tecnologia, ricordiamo comunque che è prevista la garanzia legale della durata di 24 mesi.

Eurospin: le offerte sono davvero specialissime

Con Eurospin gli utenti possono davvero risparmiare sull’acquisto di numerosi prodotti di tecnologia, a partire ad esempio da uno degli smartphone più recenti del momento, quale è il Wiko Y52. Il prodotto può essere comprato con un esborso finale di soli 49 euro, ed è disponibile nella solita variante completamente sbrandizzata.

Le alternative sono tutte rappresentate da prodotti per la cucina, è possibile spaziare da una friggitrice ad aria a 89 euro, una selezione di elettrodomestici Termozeta in vendita a soli 14,99 euro, ma anche fornetto elettrico, cuociriso, impastatrice planetaria e macchina per il caffè espresso (tutte Enkho) a rispettivamente 59, 34,99, 79 e 89 euro.

Gli acquisti non terminano qui, sono disponibili anche un forno microonde e grill a 89 euro, un tostapane a soli 14,99 euro, per finire con la friggitrice ad aria Airdes, il cui prezzo si aggira attorno agli 89 euro.