Le nuove offerte di Euronics riescono a distruggere letteralmente Unieuro, i suoi prezzi sono decisamente più bassi e ridotti del normale, e sono pronti per riuscire ad avvicinare gli utenti all’acquisto di prodotti di livello, senza spendere poi così tanto.

La campagna promozionale riesce a far sentire la propria voce nel mercato della rivendita di elettronica, i prezzi sono alla portata di tutti, sebbene comunque siano presenti importanti limitazioni territoriali. Ricordiamo, ad ogni modo, che gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente recandosi personalmente presso specifici e determinati punti vendita in Italia (di proprietà di alcuni soci).

Se volete i nuovi codici sconto Amazon gratis, e risparmiare sulle migliori offerte, ecco il nostro canale Telegram.

Euronics: attenzione a queste bellissime offerte speciali

Euronics rende gli utenti sempre più felici, data la presenza di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, con la quale avere la certezza di spendere poco, ed allo stesso tempo godere di top di gamma. I due modelli principi dell’intero volantino non sono altro che Xiaomi 12, in vendita a 699 euro, ed anche Galaxy S22, il cui prezzo si aggira attorno ai 749 euro (per la variante no brand da 128GB).

La campagna promozionale non finisce qui, nei giorni corrente sono anche acquistabili modelli più economici, quali possono essere Oppo Find X5 Lite, per finire con Xiaomi 11T Pro, entrambi disponibili ad un prezzo inferiore ai 450 euro. Tutte le migliori offerte del volantino sono comunque raccolte direttamente online sul sito ufficiale, dove si trovano i prezzi più bassi del momento.