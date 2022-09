Il MiSE ha comunicato che ci sono delle nuove direttive per quanto riguardo l’Ecobonus auto. Infatti, arriveranno dei nuovi incentivi che favoriranno sensibilmente la mobilità elettrica. Andiamo a scoprire di seguito quali sono le novità.

Ecobonus: nuovi incentivi auto elettriche in arrivo

Di fatto, i nuovi Dpcm prevedono che verranno innalzati del 50% i limiti dei contributi previsti per l’acquisto di auto elettriche e ibride nel momento in cui l’acquirente presenta un reddito inferiore a 30.0000 euro.

In più, il massimo dei contributi per l’acquisizione di nuove auto di categoria M1, omologati in classe non inferiore a Euro 6 e rientranti nella fascia di emissioni 0-20 g/km di CO2, è ora pari a 7.500 euro, nel caso di rottamazione. Senza rottamazione, invece, l’incentivo scende a 6.000 euro. Il prezzo di listino ufficiale dei veicoli dovrà essere pari o inferiore a 35.000 euro IVA inclusa.

Per le auto nuove che che rientrano nella categoria M1 con emissioni di anidride carbonica tra 21 e 60 g/km, invece, l’incentivo massimo ammonta a 6.000 euro con rottamazione; 4.500 euro, invece, senza. In questo caso il prezzo massimo di listino deve essere pari o inferiore a 45.000 euro IVA inclusa.

Ulteriori incentivi

Oltre agli incentivi per le auto elettriche, ci sarà anche un ulteriore intervento sullo stanziamento delle risorse rimanenti del Fondo automotive. In questo modo, verrà promosso l’insediamento, la riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, la transizione verde, la ricerca e gli investimenti.

Di fatto, verrebbero destinati 50 milioni di euro per il 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Per l’anno in corso verrà invece introdotto un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica.