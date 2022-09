Tra i brand forse meno conosciuti ma degni di nota presenti all’evento IFA 2022 di Berlino c’è senza dubbi Celly. L’azienda quest’anno si è cimentata in più settori. Tante novità: supporti e dispositivi per smartphone, prodotti per bambini, smartwatch e servizi fitness, sistema di ricarica wireless rapido e infine, un’interessante collaborazione con Fiat.

Celly presenta prodotti brandizzati Fiat 500

Iniziamo a dare un’occhiata alla carrellata di novità Celly partendo proprio dalla collaborazione con Fiat. La Fiat 500 è vista come un’icona del design italiano in tutto il mondo. Celly ha deciso di brandizzare alcuni suoi prodotti proprio con il marchio 500. Nella gamma di dispositivi e accessori inclusi ritroviamo cuffie e speaker bluetooth, auricolari true wireless, smartwatch, powerbank, marsupi, zaini, custodie.

Kids Collection per regalare ai più piccoli i primi accessori tecnologici

La nuova collezione offerta da Celly e pensata per i bambini mette a disposizione prodotti di qualità e accessibili ai più piccoli, perfetti per muovere i primi passi nel mondo della tecnologia. Tra i dispositivi parte della collezione abbiamo KidsWatch, uno smartwatch leggero e divertente per offrire un equilibrio tra gioco e mondo digitale. Offre massima sicurezza per il bambino e per i genitori. Altro prodotto è la KidsCamera 2, come intuibile dal nome è una fotocamera per bambini, resistente agli urti e facile da usare. Per finire, KidsFestival e KidsBeat, ovvero un microfono senza fili con speaker integrato e un paio di cuffie a filo dotate di auricolari imbottiti per una massima protezione.

ProscreenEVO: servizio di protezione su misura per qualsiasi dispositivo

Questo plotter consente di realizzare pellicole protettive su misura per smartphone, tablet, smartwatch, fotocamere, console, navigatori. Possibile utilizzarlo anche per dispositivi curvi. Presenti pellicole di diverse texture e caratteristiche. Le finiture, invece, si distinguono in Clear, Matt, Antibacterial, Privacy. Si attiva tramite apposita app, gratuita sia per iOS che per Android.

Celly presenta i nuovi supporti per Smartphone

Celly lancia anche due nuove linee di supporti per smartphone in occasione dell’IFA: Snap e Ghost. L’intento è aiutare gli utenti a trarre il massimo dal proprio smartphone con dei supporti pensati per ogni occasione. Snap è la collezione pensata con sistema di fissaggio a incastro e aggancio extra sicuro per stabilità e sicurezza su qualsiasi mezzo e anche per strada. Snapvent è perfetto in particolare per le bocchette di aereazione. Mentre Snapmirror e Snapmotorbike sono adatte a specchietti e manubri. Lo stesso vale per Snapbike e Snapflex, quest’ultima anche resistente all’acqua.

La linea Ghost è l’ideale soprattutto in bici, in ufficio, in viaggio. Comprende prodotti semplici, eleganti e magnetici. Fanno parte di questa linea Ghostdesk, per scrivanie e non solo, Ghostsuperplus molto resistente per una presa ben salda. Infine, Ghostbike, adatto per giri in bici, passeggiate e uscite sportive.

Gamma TRAINER: quattro smartwatch e fitness tracker per prendersi cura del benessere

TrainerRound, TrainerWatch, TrainerThermo e TrainerBand sono i quattro nuovi prodotti Celly per aiutare a monitorare le attività quotidiane, migliorare il proprio benessere ed eccellere nello sport. I primi due prodotti elencati sono due smartwatch simili nelle caratteristiche ma diversi nel design. Si integrano perfettamente con dispositivi Android e iOS e vantano un vasto ventaglio di funzioni di monitoraggio, analisi e raccolta dati sulla salute. Resistono anche all’acqua e alla polvere.

TrainerThermo, invece, è un fitness tracker ideale per monitorare nei minimi dettagli performance e stato di salute e benessere generale. Con un semplice click è possibile ottenere un feedback istantaneo di tutti i dati di salute base. Tiene traccia dei progressi ed è utilizzabile anche per messaggi, chiamate e notifiche. Dura fino a 3 giorni con una singola carica. Infine, TrainerBand, è la smartband entry level con tutte le funzioni fitness più agognate dai consumatori ma ad un prezzo accessibile. Vanta anche un’autonomia di sei giorni circa. Ricordiamo, inoltre, che nella gamma Trainer rientra anche lo smartwatch tutto al femminile pensato da Celly di cui vi abbiamo parlato in questi giorni.

Mag Collection firmata Celly: aggancio immediato e ricarica wireless più veloce

Powerbank, caricabatterie, cover e supporti Celly sono i nuovi dispositivi dell’azienda dotati di modulo magnetico circolare, compatibile con la tecnologia MagSafe, che permette con facilità di ricaricare i dispositivi in modalità wireless. Adesso è ancor più semplice e ancor più veloce.

I modelli di PowerBank wireless sono tre, uno standard con due uscite e altri due più compatti. Tutti e tre consentono una ricarica in modalità wireless in tempi record, sono facili da maneggiare e portare con sé. Versatili e incredibilmente potenti, supportano quasi tutti i dispositivi. Mentre i caricabatterie wireless sono MagCharge, MagKit e MagChargeKit, il primo è il caricabatterie singolo, gli altri due sono dei kit per potenziare la ricarica senza fili, presentano anche altri accessori aggiuntivi come una cover per un’aderenza maggiore e un alimentatore con uscita USB-C nel caso del secondo Kit citato.

Per quanto riguarda i supporti magnetici, validi alleati per ricaricare i dispositivi in modalità wireless, Celly propone MagStandCharge elegante e per ogni uso, MagStand3in1 che può ricaricare fino a tre dispositivi e infine GhostMag e GhostMagCharge perfetti per gli spostamenti in auto. Il secondo nominato combina la funzione di supporto a quello di caricatore wireless per non rimanere mai senza energia mentre si è in strada.

A completare questa collezione, le cover con ring magnetico integrato. Sottile, flessibile e trasparente: è il caso di GelskinMag. Parte della collezione anche MagMatt per chi cerca protezione e un tocco di colore, UltraMag per una massima protezione in TPU e WallyMag, un modello a libro per chi ama avere tutto a portata di mano.

PROPRINT di Celly: stampare foto e immagini direttamente dal proprio smartphone

Ultima novità in casa Celly è ProPrint. Questo servizio arricchisce ProScreenEvo di cui vi abbiamo parlato poco fa. Infatti, permette di personalizzare la parte posteriore dello smartphone con immagini a scelta del cliente. Basterà associarlo all’app ProScreen, accedere alla sezione ProSkin/ProPrint, scegliere il modello di smartphone e procedere con la selezione delle immagini. Ogni confezione contiene il materiale per stampare le immagini e una pellicola protettiva per evitare che si rovinino una volta applicate al dispositivo. Inclusi anche una fotocamera Canon e un set di inchiostri all’interno del kit.