Amazon non ha bisogno di presentazioni. L’azienda online fondata da Jeff Bezos è già da anni un vero e proprio caposaldo ed è la più grande internet company al mondo. Il suo mercato si è ingrandito gradualmente su vari settori ed ha tentato il tutto per tutto anche nel settore della telemedicina.

Infatti, Bezos ha acquistato per 3,9 miliardi di dollari One Medical, una società specializzata proprio in quest’ambito. Di fatto, grazie alla sua app è possibile usufruire di consulenze mediche e prenotare appuntamenti in centri specializzati. In questo modo, l’utente finale potrà godere di risposte veloci e non avrà la necessità di uscire di casa.