La casa produttrice svedese Volvo Trucks sta testando un nuovo pacchetto tecnologico che mira a ridurre al minimo i consumi di carburante dei grandi impianti di perforazione moderni, utilizzando un sistema in stile “pilota automatico” nel tentativo di controllare e catturare “l’energia cinetica“ creata durante l’utilizzo i freni di un camion, contribuendo ad aumentare il risparmio di carburante del 5%.

Questo nuovo sistema, soprannominato “I-See“, mira a sfruttare “l’energia cinetica” per risparmiare sul consumo del carburante dei camion. Anders Eriksson di Volvo ha spiegato che l’energia cinetica è il lavoro meccanico necessario per ridurre a zero la velocità di un oggetto. Quando un oggetto in movimento viene rallentato, la sua energia cinetica deve essere trasformata in qualche altra forma di energia, quindi, quando un camion attiva i freni, la sua energia cinetica viene convertita in calore, ha detto.

L’obiettivo del sistema I-See di Volvo è sfruttare l’energia cinetica prodotta dai freni di un camion per aiutare a “spingere” il veicolo in salita, quindi utilizzare la stessa energia in discesa per l’accelerazione, il tutto senza premere il motore. Ancora una volta, Ericksson ha affermato che i test di Volvo finora mostrano che l’utilizzo dell’energia cinetica in questo modo può ridurre il consumo di carburante del 5%.

Ecco come funziona

“L’energia cinetica può essere sfruttata in misura maggiore, e può aiutare a ridurre il consumo di carburante“, ha sottolineato. “Ciò andrà a beneficio sia dell’ambiente che dell’economia del settore, qualcosa che è molto importante oggi poiché i costi del carburante stanno diventando un onere sempre più pesante per molte aziende di trasporto“.

Il modo in cui funziona, ha detto Ericksson, è che il controller “I-See” viene collegato al sensore di inclinazione della trasmissione. Quest’ultimo ottiene informazioni sulla topografia stradale digitalmente e modifica le marce di conseguenza.

“I-See è un ‘autopilota’ collegato al cruise control del camion, che assume e gestisce cambi marcia, acceleratore e freni in pendenza, assicurando che funzionino tutti nel modo più efficiente possibile in termini di consumo di carburante“, ha spiegato Hayder Wokil, product manager di Volvo Trucks.

“Per quanto possibile, su alcuni tratti di strada non verrà utilizzato carburante“, ha aggiunto. “In questo modo il consumo di carburante può essere ridotto fino al 5%; un dato basato sui risultati di simulazioni e prove su strade pubbliche”.