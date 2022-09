I migliori smartphone sono fortemente scontati da Unieuro, la nuovissima campagna promozionale prova a stringere il cerchio attorno ai più importanti prodotti attualmente in commercio, facilitando di molto la scelta da parte degli utenti finali.

Il volantino, che trovate ampiamente descritto e raccontato nel nostro articolo, è pronto per soddisfare pienamente tutte le aspettative dei consumatori, data comunque la possibilità di spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di prestazioni da vero e proprio top di gamma.

Unieuro shock: ecco le migliori offerte

Unieuro fa sognare i consumatori in Italia con il lancio di un volantino veramente unico nel proprio genere, al cui interno si trovano occasioni da non credere, come anche smartphone di fascia alta, disponibili a prezzi complessivamente ridotti. I top di gamma del momento sono difatti rappresentati da Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita a 1000 euro, come anche Galaxy Z Flip4, proposto a soli 1149 euro.

Le occasioni più interessanti sono tuttavia legate a modelli in vendita a non più di 400 euro, quali possono essere TCL 306, Oppo A16, Realme GT Master Edition, Redmi 10, redmi Note 11 Pro, Galaxy A33 e Galaxy A53. I prodotti in questione sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono universalmente distribuiti nella variante no brand, ciò sta a significare che i prodotti riceveranno aggiornamenti assolutamente tempestivi dal produttore, non dall’operatore telefonico.

