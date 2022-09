L’operatore Tim Italia, continua anche nel mese di settembre 2022, a proporre la propria offerta denominata Wonder, al prezzo di soli 7.99 euro al mese.

Continuano anche le offerte operator attack dedicate a tutti i nuovi utenti che richiedono la portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Wonder continua anche a settembre 2022

Le tre offerte denominate TIM Wonder, TIM Wonder Five e TIM Wonder Six consistono in differenti proposte commerciali dedicate a diversi target di clienti. L’opzione tariffaria TIM Wonder offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 50 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload al prezzo di 9,99 euro al mese. Questa offerta è attivabile dai clienti che provengono da LycaMobile e ho.Mobile.

TIM Wonder Five propone minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, a 7,99 euro al mese. Possono attivarla gli utenti che provengono da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile e tanti altri.

Infine abbiamo TIM Wonder Six che include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati con velocità di navigazione in 4G fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Anche quest’ultima è attivabile da molti clienti di altri operatori. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.