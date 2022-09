Supermercati: in questi punti vendita puoi risparmiare più di 3000 euro all'anno

Benestanti o no, siamo tutti sulla stessa barca: i costi dei prodotti ai supermercati sono lievitati per via dell’inflazione, tuttavia fare la spesa a prezzi convenienti è ancora possibile. Ecco tutti i consigli e dove fare la spesa per risparmiare fino a 300 euro all’anno.

Supermercati: dove andare se vuoi spendere poco?

A dare la soluzione è Altroconsumo, il quale ha esaminato 1.171 punti vendita da Nord a Sud tra supermercati, ipermercati e discount e 1,6 milioni di prezzi su 126 categorie di prodotti. Ma allora, in quali di questi si risparmia maggiormente? Ci sono delle classifiche: per catena a livello nazionale e per punto vendita a livello locale. Sul podio del rismarmio ci sono Aldi ed Eurospin dove, “una famiglia di quattro persone può risparmiare fino a 3.350 euro all’anno rispetto a quanto spende mediamente” (8.550 euro secondo Istat).

Nell’elenco delle catene più convenienti dell’inchiesta (tenendo conto della differenza tra la spesa media Istat a giugno 2022 e la spesa presso la catena più conveniente per i vari tipi di spesa) ci sono iper, super e discount. Quindi: Prix Discount, In’s mercato, Lidl, MD, Penny Market, Esselunga Superstore, Esselunga, D-Più Discount, Todis, Spazio Conad, Carrefour, Ipercoop, Bennet, Famila Superstore, Coop, Conad Superstore, Interspar, Famila, Pam, Conad, Dok, Tigre, Eurospar e Carrefour Market.

Nel primo posto delle diverse insegne a livello nazionale per ogni tipo di spesa (mista, prodotti di marca o a marchio del distributore) ci sono: