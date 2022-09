La tedesca Sono Motors ha confermato giovedì di avere 20.000 prenotazioni per il suo prossimo veicolo elettrico Sion a integrazione solare.

Sono afferma che la Sion, che dovrebbe essere prodotta da Valmet Automotive in Finlandia a partire dalla seconda metà del 2023, ha il potenziale per essere il primo veicolo elettrico solare al mondo “per le masse“.

La Sion costa 29.900 euro e la società osserva grazie ai sussidi il suo “prezzo di vendita netto” è di soli 25.126 euro. L’azienda prevede di costruirne 257.000 in un periodo di sette anni.

A luglio, Sono ha rivelato la Sion pronta per la produzione. Rispetto ai precedenti prototipi, ha rivisto lo stile esterno e interno come i fari, le luci posteriori, le maniglie delle porte e il cruscotto posteriore, così come la porta di ricarica. All’interno, i sedili e il volante sono stati sostituiti con design diversi e l’interno è stato riconfigurato per avere più spazio.

Un’autonomia niente male

La Sion sarà in grado di aggiungere una media di 112 km di autonomia a settimana dalle sue 456 semicelle solari, o 244 km in condizioni ideali, ricaricando il suo pacco batteria al litio-ferro fosfato (LFP) da 54 kWh. La Sion ha anche una ricarica rapida CC da 75 kW e può funzionare come un power bank con capacità bidirezionale CA da 11 kW.

La Sion non è l’unica auto che incorpora il solare, ma è l’unica che utilizza ogni pannello della carrozzeria per l’energia solare.

Entro il 2025, anche Lightyear prevede di espandersi oltre il suo costoso modello di nicchia Lightyear 0, con un Lightyear Two.

Ci sono anche altri modelli economici in arrivo che affermano di poter sfruttare un tetto con pannelli solari, ad esempio la Fisker Pear EV.