È stato scoperto un altro problema di sicurezza informatica che coinvolge Samsung. Contrariamente a una precedente violazione di quest’anno, che ha portato gli hacker ad accedere al codice sorgente di Galaxy, la recente violazione ha portato gli aggressori a ottenere alcune informazioni personali sui clienti di Galaxy.

Secondo le dichiarazioni rese dalla società, non è stato possibile accedere a informazioni sensibili come numeri di previdenza sociale, numeri di carte di credito e numeri di carte di debito. Tuttavia, “informazioni come nome, contatto e informazioni demografiche, data di nascita e informazioni sulla registrazione del prodotto potrebbero essere state modificate” dall’evento. Non è stato reso pubblico quante persone potrebbero essere state colpite da questo. Alcuni dei clienti dell’azienda riceveranno un’e-mail di notifica direttamente dall’azienda.

Samsung sta già agendo per risolvere il problema

Verso la fine di luglio, Samsung ha scoperto che un utente non autorizzato aveva ottenuto l’accesso ai sistemi dell’azienda. All’inizio del mese di agosto, è stato accertato che l’attaccante aveva rubato i dati dei clienti, sebbene i dispositivi dei consumatori non fossero stati interessati in alcun modo. La società ha dichiarato di aver assunto i servizi di una società di sicurezza informatica di terze parti oltre ad adottare misure per proteggere le sue reti. Inoltre, è in contatto con le forze dell’ordine.

Sulla base di ciò che ha scoperto finora nelle sue indagini, Samsung ha dichiarato in una sezione delle domande frequenti che non è necessario che i clienti agiscano immediatamente. Tuttavia, ha consigliato agli utenti di prestare estrema attenzione se ricevono e-mail indesiderate e di controllare i propri account per eventuali indicatori di comportamenti strani.

Secondo quanto affermato da Samsung, “Ci impegniamo a proteggere la sicurezza e la privacy dei nostri consumatori”. “Continueremo a lavorare sodo per progettare e implementare le prossime azioni immediate ea lungo termine al fine di migliorare significativamente la sicurezza in tutti i nostri sistemi”, afferma l’azienda.