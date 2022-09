Netflix: Lindsay Lohan e altri volti noti approderanno presto sulla piattaforma

Qualunque sia il tuo genere preferito, Netflix ti soddisferà. Se sei in vena di horror c’è “Il diavolo in Ohio”, se oggi ti senti più romantico opta per “Irish Wish”, se invece hai voglia di avventura il colosso ti offre “Santo”. Insomma, non possiamo di certo lamentarci (o forse è ancora presto per parlare), tuttavia prima di sbilanciarci scopriamo insieme le trame delle nuove proposte.

Netflix: l’elenco si rinnova a settembre

Il diavolo in Ohio

Se non fate altro che guardare thriller e film horror, non potete non vedere questa nuova serie tv. Il suo nome è Il diavolo in Ohio e ruota attorno alle vicende della psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis, la quale si ritroverà a offrire un rifugio ad una strana ragazza scappata da una setta. Da qui inizieranno i problemi, poiché il suo mondo verrà travolto e la sua famiglia distrutta.

Santo

Raúl Arévalo, Bruno Gagliasso, Victoria Guerra e Greta Fernandez lavoreranno alla serie poliziesca/thriller come attori principali. Dal 16 settembre su Netflix potremo assistere alla storia thriller d’azione investigativa più misteriosa ed intrigante di sempre. Santo è il narcotrafficante “senza volto” più ricercato al mondo. Riusciranno i poliziotti Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo), a risolvere il caso?

Irish Wish

La commedia romantica di Netflix Irish Wish vede protagonista il volto noto di Lindsay Lohan. Il suo ruolo è piuttosto particolare, in quanto la donna si troverà ad essere la damigella d’onore al matrimonio tra l’amore della sua vita e la migliore amica. Dopo un desiderio finito male, Maddie si sveglierà scoprendosi promessa sposa. Tuttavia il suo sogno sembra distruggersi di colpo.