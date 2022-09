Le nuove misure del governo italiano per accelerare e semplificare la diffusione delle energie rinnovabili sono state ampiamente criticate dall’industria solare del paese.

Una bozza di decreto del governo include nuove regole per lo sviluppo del solare fotovoltaico nelle aree agricole e un fondo per aiutare le piccole e medie imprese a installare le rinnovabili.

In base alle proposte, saranno messe a disposizione sovvenzioni per un totale di 267 milioni di euro per supportare le aziende che aggiungono impianti fotovoltaici ad autoconsumo con una capacità fino a 200 kW.

Italia Solare ha segnalato preoccupazioni sulla burocrazia dell’attuazione del regime. “Sarebbe stato molto meglio concedere un credito d’imposta come chiediamo da molto tempo“, ha affermato l’ente di categoria.

Ha anche accolto favorevolmente una politica per semplificare il processo di autorizzazione per gli impianti rinnovabili offshore, ma l’associazione ha affermato che le proposte nel loro insieme sono “uno spreco di denaro pubblico” e “non contengono misure utili per aumentare seriamente gli impianti fotovoltaici in Italia“.

Avrà un impatto significato sul mercato delle energie rinnovabili

Le politiche sono state annunciate dopo l’approvazione delle misure per un valore di circa 6 miliardi di euro nel tentativo di combattere il costo delle bollette energetiche, che seguono il pacchetto energetico di 1,7 miliardi di euro annunciato mesi fa.

Quel pacchetto è in parte finanziato da una misura che recupera i profitti di alcuni impianti solari operativi che ricevono tariffe incentivanti, e che hanno anche potuto beneficiare dell’aumento dei prezzi dell’elettricità.

Applicabile ai progetti fotovoltaici con una capacità superiore a 20kW, la politica prevede impianti fino a 13GW solari in Italia, secondo una stima, e dovrebbe rimanere in vigore fino alla fine dell’anno.

Una dichiarazione congiunta pubblicata all’inizio di questo mese da un gruppo di associazioni di categoria, tra cui SolarPower Europe, ha avvertito che le “misure complesse e discriminatorie” metteranno a repentaglio la transizione verso l’energia pulita in Europa e avranno “enormi impatti” sugli investimenti nelle energie rinnovabili.