La nuovissima campagna promozionale di MediaWorld fa impazzire tutti gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della perfetta occasione per accedere a prezzi relativamente bassi, ed allo stesso tempo a prestazioni di livello decisamente superiore.

Il volantino, che potete trovare disponibile in ogni negozio, risulta essere attivo senza difficoltà anche sul sito ufficiale, in questo modo è garantita la possibilità di godere delle medesime offerte e prezzi bassi, ed allo stesso tempo ricevere la merce direttamente presso il proprio domicilio, a patto che comunque si sia disposti a spendere un piccolo contributo aggiuntivo.

MediaWorld: quanti sconti attivi solo oggi

MediaWorld è irresistibile, la nuovissima campagna promozionale permette ai consumatori di tutta Italia di spendere poco o niente sull’acquisto di alcuni dei migliori smartphone, in questo modo sarà possibile accedere ai top di gamma, senza spendere poi così tanto.

Più precisamente i prodotti in promozione non sono altro che Galaxy S22, disponibile a 769 euro, passando per Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo sale a 999 euro, senza dimenticarsi del nuovissimo Galaxy Z Flip4 a soli 1199 euro, oppure dell’Oppo reno8 Pro, disponibile all’acquisto a 799 euro. Nell’eventualità in cui si potesse spendere sempre meno, il consiglio è comunque di mettere le mani su Oppo A96, Redmi 10C, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi 9A, Galaxy A13, Galaxy A53, Galaxy A33 o anche Oppo A94. I dettagli del volantino sono raccolti comodamente online sul sito ufficiale.