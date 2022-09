MD Discount vuole raggiungere gli stessi livelli di Lidl e delle dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente invidiabile, e pronta per avvicinare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino, che trovate raccontato nel dettaglio nell’articolo, non presenta differenze particolari, proprio perché al giorno d’oggi gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque sul territorio, con i quali riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo approfittare di prestazioni superiori alla media.

Ricevete tutte le migliori offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram.

MD Discount: le occasioni che tutti vogliono

Le occasioni di MD Discount lasciano davvero tutti a bocca aperta, proprio perché in questi giorni è possibile pensare di acquistare notebook a basso prezzo in tutti i punti vendita in Italia. Il modello più economico dell’intera selezione è l’HP 255G8, con 4GB di RAM, e prezzo finale di soli 249 euro; sempre restando nel medesimo modello, ma puntando verso una variante più costosa, ecco richiedere una spesa di 449 euro.

In ultimo segnaliamo la disponibilità dell’HP Latitude 5510, il cui prezzo si aggira attorno ai 649 euro, una cifra complessivamente di tutto rispetto. Gli utenti che invece vorranno mettere le mani su un tablet di ultima generazione, potranno pensare di acquistare il Microtech E-Tab da 10.1 pollici, il cui prezzo di 99 euro lo rende sicuramente appetibile per la maggior parte di noi.

Il volantino, come anticipato del resto, può essere sfruttato solamente nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale.