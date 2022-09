In un periodo in cui i richiami di prodotti alimentari avvengono per le cause più disparate, arriva il turno di grandi brand come LIDL. In particolare, a finire sotto i riflettori del Ministero della Salute è uno dei prodotti della linea Italiamo.

In seguito ai controlli, è emersa una difformità importante tra le etichette e la composizione vera e proprio del prodotto. I prodotti sotto osservazione sono i “Cannoli vuoti” commercializzati da Lidl e prodotti da Blanco S.r.l.s. nello stabilimento di V.le M. Gori, 513 – 517, 93015 Niscemi (CL).

Il richiamo si è reso necessario a causa del rischio della presenza di allergeni del latte. Le analisi dedicate hanno accertato la presenza di questi allergeni che, però, non sono riportati in etichetta e potrebbero causare reazioni importanti negli allergici.

Il Ministero della Salute ha accertato la presenza di allergeni in un prodotto della linea Italiamo di Lidl

Per rendere più facile l’identificazione del prodotto, il lotto di produzione è il 166, la confezione di vendita è quella da 250g con data di scadenza 12/11/2022. Come da consiglio del Ministero della Salute, i consumatori allergici al latte non devono consumare assolutamente il prodotto Lidl.

Se per errore avete acquistati i “Cannoli vuoti” di Italiamo, è possibile riportare la confezione al punto vendita per ottenere il rimborso. Ricordiamo che tutti i prodotti messi in commercio devono superare le le analisi condotte dal Ministero della Salute.

Solo superando tutti i controlli è possibile ottenere il via libera libera e non incorrere quindi in richiami. Nel caso di problemi, i produttori sono obbligati ad informare i consumatori sulle eventuali non conformità riscontrate.