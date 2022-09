Con un fatturato di 442 milioni in crescita del 15,4% anno dopo anno, Ebitda post leasing ha 9 milioni di clienti mobile (257mila aggiunti da inizio anno) pari a una quota di mercato dell’11,3% (escluse sim M2m) .

Questo include Iliad, il 17° da quando l’azienda è sbarcata in Italia. Ma soprattutto i clienti fibra ammontano a 68mila: a 5 mesi dal lancio dell’offerta la market share quindi pari al 2,2% degli utenti italiani collegati tramite FTTH.

“Un risultato molto soddisfacente, che premia la scelta operata da Iliad di offrire solo agli utenti Connessioni Fiber-to-the-Home, la tecnologia del futuro”, sottolinea in una nota la telco guidata da Benedetto Levi.

“Allo stesso tempo, l’azienda rinnova semestralmente il suo impegno in Italia, verso i propri utenti proponendo con tariffe fisse, per sempre, senza costi nascosti investendo nel semestre circa 200 milioni di euro (esclusi oneri per le frequenze), nonostante la situazione macro-economica particolarmente complessa e sfidante”, sottolinea Iliad, gli investimenti hanno consentito di potenziare i siti web e fornire prestazioni migliori anche per sfruttare la tecnologia 5G con particolare riferimento all’utilizzo della banda 700Mhz dallo scorso luglio.

“Il mercato in Italia è strano, ma ce la faremo”

“Il mercato italiano è molto strano, ci sono 5 operatori di telefonia mobile (oltre a Tim, WindTre e Vodafone e Fastweb) unici rispetto ad altri mercati europei. C’è anche una guerra dei prezzi aggressiva. Continuiamo sulla nostra strada: se si presentano situazioni tese, vedremo come comportarci”: cosìha detto l’AD del Gruppo Iliad, Thomas Reynaud a una domanda del CorCom in occasione della conferenza stampa internazionale di presentazione di i risultati della relazione semestrale.

“Per il Gruppo iliad il semestre è caratterizzato da ottime performance che confermano la solidità del percorso di crescita di lungo periodo, riuscito a tenere insieme innovazione, generose offerte e sviluppo delle infrastrutture di rete di ultima generazione in tutti i Paesi in cui il gruppo opera.”, spiega l’azienda.