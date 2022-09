L’operatore Eolo sta attualmente proponendo l’offerta Eolo Più con un nuovo prezzo mensile. Stiamo parlando di soli 19.90 euro al mese per i primi 12 mesi.

Come sempre, l’offerta viene proposta sia in Fibra FTTH che in tecnologia FWA, in quest’ultimo caso con un nuovo massimale per la velocità di navigazione. Scopriamola nel dettaglio.

Eolo Più proposta a soli 19.90 euro al mese per un anno

Cominciando con il nuovo prezzo mensile, come detto l’offerta viene adesso proposta a 19,90 euro al mese per 12 mesi, con aumento a 24,90 euro al mese a partire dalla tredicesima mensilità. Vi ricordo che di base, l’offerta di rete fissa Eolo Più prevede una connessione illimitata in FTTH o FWA in base alla copertura, chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e il modem standard denominato EOLOrouter.

In aggiunta, l’operatore propone anche alcuni pacchetti aggiuntivi a pagamento, sottoscrivibili anche successivamente all’attivazione dell’offerta. Con i pacchetti +Intrattenimento e +Studio e Lavoro in particolare, i clienti possono tuttavia aumentare il limite di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload, adesso anche più che in precedenza.

Abbinando invece entrambi i pacchetti aggiuntivi, in questo caso con un prezzo mensile scontato, adesso il cliente con l’offerta in tecnologia FWA ottiene una velocità massima pari a 200 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per quanto riguarda l’offerta in Fibra FTTH, come in precedenza è possibile ottenere fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload, a prescindere da quanti pacchetti si scelga di attivare. Non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.