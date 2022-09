eBay: all'asta spunta un affare imperdibile che offre 2200 console a pochi euro

Considerando che il vintage costi molto più del moderno e il “pacchetto” all’asta comprenda 2200 console di 50 anni fa, un milione di euro per ottenerle sono pochissimi. Non stiamo scherzando, su eBay è comparsa dal nulla un’offerta irripetibile di una collezione composta da più di duemila pezzi con tutte le varianti di colore e le edizioni limitate e speciali.

eBay: console a prezzi stracciati grazie a Kaori30

Per la precisione è di 984.000 euro la somma che l’utente di eBay Kaori30 ha chiesto per chiudere subito l’asta più unica che rara, ma soprattutto folle. Un po’ come lo stesso venditore. Egli infatti, a partire dagli anni ’90, decise di comprare impulsivamente console in tutti i continenti. Raggiunse poi l’apice nel decennio 2000-2010, e nel 2011 si fermò per mancanza di tempo arrivando nel 2015 e 2016 a vendere parte della collezione.

Tempo buttato al vento, visto che nel 2018 il collezionista ha recuperato quasi tutto mentre era in viaggio a Tokyo. Giunti al 2022 sembra che Kaori30 si sia stancato della sua folle collezione, vendendola così all’asta a quasi un milione di euro.

Al momento della stesura dell’articolo la collezione è ancora disponibile su eBay, ma le persone interessate alla vendita sono più di 200 quindi non vi assicuriamo la sua permanenza per molto tempo ancora. Riusciranno gli utenti a soddisfare la richiesta di Kaori30? Ci raccomandiamo con voi: se siete interessati alla promo irripetibile, dovete ricordare che non è offerta la restituzione, quindi pensateci bene prima di fare l’affare. L’asta di Kaori30 riuscirà a superare i dati dell’impressionante record della rarissima macchina fotografica Leica Serie 0, venduta ad oltre 14 milioni di euro? Chissà, staremo a vedere.