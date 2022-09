Donna incassa 7 milioni di euro per errore e compra casa, ecco l'incredibile storia

Non sappiamo nulla di lei, anzi, di loro ma sicuramente la fortuna ha i nomi di Manivel e Thilagavathy Gangadory. Stiamo parlando delle due sorelle utenti di Crypto.com che qualche giorno fa si sono imbattute improvvisamente in una sorpresa a sei zeri. Ma cosa è accaduto esattamente?

La sorpresa che ognuno di noi vorrebbe trovare

Immaginate di ritrovarvi casualmente 7 milioni di euro (10,5 milioni di dollari) sul conto e non avere la più pallida idea di come sia potuto accadere. Sembra assurdo da pensare, eppure c’è chi può confermarlo in prima persona (per loro fortuna).

Tutto è nato da un errore della società di scambio di criptovalute con sede a Singapore. Più precisamente dall’inserimento di un numero di conto (e non della cifra da trasferire) all’interno della sezione pagamenti, il quale è rimasto “nell’ombra” per ben 7 mesi. L’incidente è avvenuto a maggio dello scorso anno ma è stato scoperto da Crypto.com poco prima di Natale, per via di un audit aziendale. Inutile dire che, quando la società se ne è accorta, era già troppo tardi. La somma era già svanita negli abissi, anzi, nell’incasso di una villa da poco meno di 900 mila euro.

Ma le due sorelle non se la sono di certo scampata, anzi, dall’accaduto ha avuto inizio una vera e propria battaglia legale. Manivel e Thilagavathy Gangadory hanno posto resistenza alla restituzione del denaro richiesta insistentemente da Crypto.com. La piattaforma inoltre ha richiesto gli interessi della cifra “rubata”. Volete sapere come è andata a finire? La prima vittoria è andata alla società con l’obbligo di rivendere la casa, per le altre notizie invece dobbiamo aspettare ottobre.