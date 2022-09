Conad prova a battere Iliad con il lancio di una speciale campagna promozionale pensata appositamente per convincere gli utenti ad acquistare la nuova tecnologia, cercando comunque di ridurre al massimo la spesa finale da sostenere.

Il volantino riesce a far sognare tutti i consumatori, con il lancio di una soluzione assolutamente invitante e ricca di soddisfazioni. I prezzi sono bassi ed economici, ma soprattutto risultano essere disponibili praticamente ovunque sul territorio nazionale, in quanto non sono limitati a specifiche aree di appartenenza.

Conad: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Conad fa impazzire gli utenti con il lancio di un volantino che sembra essere pronto per fare la differenza nel mercato italiano, e non solo. Al suo interno si trovano discrete occasioni per spendere poco e risparmiare al massimo, come ad esempio la confezione di pile stilo AA o AAA, entrambe in vendita a soli 3,99 euro, per quanto riguarda la variante da 10 unità in confezione.

Non mancano ovviamente anche prodotti più costosi e di altro tipo, come la batteria per auto, modello ExtraPower, disponibile in svariate varianti. Si parte dalla versione meno capiente o costosa, in vendita a soli 39 euro (da 45Ah), per salire poi verso i 74 euro necessari per l’acquisto della variante da 80Ah.

Tutti questi prodotti sono caratterizzati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre i singoli difetti di fabbrica riscontrati nel medesimo periodo.