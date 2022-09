Comet rende sempre più felici gli utenti con il lancio di una campagna promozionale decisamente invitante e ricca di soddisfazioni, il volantino riparte da dove si era fermato nelle scorse settimane, sopratutto in termini di accessibilità sul territorio.

Avete capito benissimo, gli acquisti da Comet possono essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza costi aggiuntivi, ma allo stesso tempo sarà possibile godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale, il quale aiuta ad accedere agli sconti ricevendo in cambio la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Comet: questi sconti sono assolutamente da pazzi

Grazie al volantino Comet gli utenti si sentono liberi di spendere decisamente pochissimo su ogni singolo prodotto effettivamente acquistato, anche smartphone di fascia alta. I top di gamma sono più che altro legati al mondo Samsung, da non trascurare difatti la presenza di Galaxy S22, in vendita a soli 729 euro, come anche di Galaxy S21 5G proposto a 599 euro, per finire con una selezione di ottime opportunità di risparmio, quali sono Xiaomi 12X a soli 499 euro, ma anche Xiaomi 11T Pro, disponibile a soli 399 euro.

Tutti questi prodotti sono poi affiancati da modelli ancora più economici, quali possono essere Oppo A96 a 249 euro, Honor X7 a 189 euro, TCL 30Se a 159 euro, Realme C25Y a 149 euro, Redmi Note 11 Pro a 289 euro o qualsivoglia altri modelli più o meno economici, tutti acquistabili sia in negozio che online.