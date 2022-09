Evitare la congestione del traffico e risparmiare denaro evitando i pedaggi è molto facile usando Google Maps.

Dopo aver impostato le indicazioni stradali in Google Maps, seleziona Opzioni, vai su percorso e spunta le caselle per evitare strade a pedaggio, autostrade o traghetti.

Come evitare autostrade e pedaggi sull’app Google Maps

Per iniziare, apri Google Maps sul tuo telefono o tablet. Quindi seleziona una destinazione e tocca Indicazioni stradali.

Quindi, tocca i tre punti in alto a sinistra dello schermo, e clicca su “Opzioni percorso”.

Da lì, seleziona la casella accanto a Evita strade a pedaggio. Puoi anche scegliere di evitare autostrade e traghetti da questo menu.

Tocca Fine quando sei pronto per uscire e le tue indicazioni stradali si adatteranno alle tue impostazioni.

Evitare i pedaggi tramite Browser

Innanzitutto, apri Google Maps in un browser web. Quindi seleziona una destinazione e fai clic su Indicazioni stradali.

Scegli la tua posizione di partenza, quindi fai clic su Opzioni.

Da qui, spunta le caselle accanto a “Pedaggi e Autostrade”.

Google Maps mostra la polizia?

Se altri utenti di Google Maps li segnalano, Google Maps visualizzerà avvisi per gli autovelox impostati dalla polizia. Puoi segnalare incidenti, autovelox, rallentamenti, lavori in corso, chiusure di corsia, veicoli disabilitati e oggetti sulla strada toccando il segno più sul lato destro dello schermo, quindi toccando “Aggiungi un rapporto“.

Che cos’è un autovelox su Google Maps?

Un autovelox è un’area della strada in cui la polizia utilizza uno speciale dispositivo per rilevare i veicoli che superano il limite di velocità. Quindi, a meno che tu non voglia una multa per eccesso di velocità, rallenta quando Google Maps ti dà un avviso di autovelox.