BMW ha iniziato a costruire le celle a combustibile a idrogeno che andranno nella sua iX5 Hydrogen entro la fine dell’anno, ha rivelato la società, compiendo un altro passo per rendere più comune questa tecnologia a emissioni zero.

L’iX5 sarà il veicolo a idrogeno più significativo della BMW dagli esperimenti della Serie 7 dei primi anni 2000 e dalla BMW Serie 5 GT a idrogeno del 2015, ma vedrà ancora una produzione in piccola serie e sarà utilizzata principalmente per dimostrazioni e scopi di prova.

Le singole celle a combustibile provengono da Toyota, un altro importante sostenitore di questa tecnologia, e sono assemblate in una pila di celle utilizzando una macchina che le comprime con una forza di cinque tonnellate. L’alloggiamento della pila è prodotto da BMW nella sua fonderia di metallo leggero a Landshut, utilizzando la colata in sabbia.

“I nostri molti anni di lavoro di ricerca e sviluppo ci hanno permesso di ottenere il massimo dalla tecnologia dell’idrogeno“, ha affermato Frank Weber, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG, Development. “Siamo riusciti a più che raddoppiare la produzione continua della cella a combustibile della BMW iX5 Hydrogen, mentre il peso e le dimensioni sono entrambi diminuiti drasticamente“.

Riesce a sviluppare molti cavalli

L’imminente inizio della produzione dell’iX5, il cui sistema a celle a combustibile a idrogeno è accoppiato ad una batteria elettrica che riesce ad erogare 374 CV, è certamente un passo nella direzione desiderata da BMW, anche se non un passo così grande come il suo partner Toyota ha intrapreso con il Mirai. BMW prevede di produrre meno di 100 esemplari, nessuno dei quali sarà venduto o noleggiato, ma piuttosto utilizzato come veicolo di prova.

Ciò rende l’iX5 principalmente un veicolo di prova, e non è all’altezza di un vero lancio sul mercato.

Gli sforzi di Monaco potrebbero essere rapidamente messi in secondo piano e superati in numero da uno tsunami di nuovi veicoli elettrici.

Vale la pena notare che le proiezioni della BMW sulle stazioni di idrogeno, realizzate nei primi anni 2000 mentre stava sperimentando le auto della Serie 7 (che utilizzavano l’idrogeno come carburante nei loro motori V12), non si sono realizzate nei due decenni successivi.