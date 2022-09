In base a quanto detto domenica dal ministro Gabriel Attal in un’intervista, il progetto sta andando avanti a gonfie vele e il Governo francese sta lavorando per poter far noleggiare ai cittadini delle auto elettriche a soli 100 euro al mese .

Non sono ancora noti i dettagli dell’iniziativa, ma ciò che è sicuro è che la Francia sta cercando di dare un boost alla mobilità elettrica una volte per tutte. Inoltre, questa mossa è anche un modo per contrastare la polemica secondo la quale i veicoli elettrici “non sono per tutti”.

Il Governo francese mette a disposizione un incentivo fino a 6.000 euro per acquistare dei veicoli elettrici che costano meno di 47.000 euro. Quindi, si lavora per definire delle normative che andranno a regolare delle formule di noleggio particolari.

Non è chiaro neanche quali auto elettriche sarà possibile noleggiare, probabilmente modelli entry-level (fino a 100.000 sovvenzionate all’anno da poter offrire, con contratti che durano fino a 7-8 anni). Inoltre, nell’operazione sarebbe stata coinvolta anche Crédit Agricole.

Quindi, ora, non resta che aspettare maggiori informazioni sul progetto, le quali dovrebbero arrivare entro questo mese o il mese prossimo.