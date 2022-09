Argento usato: nel 2022 puoi guadagnare più di 400 euro al chilo

Se hai bisogno di soldi ma non hai ancora trovato lavoro, una soluzione valida potrebbe nascondersi nella cassaforte. No, non stiamo parlando dell’oro, bensì dell‘argento. Anche grazie a questo infatti è possibile ottenere delle cifre da capogiro a cui è impossibile resistere soprattutto se se ne ha particolare bisogno. Dunque prendete i vecchi gioielli e correte ad un compro oro!

Argento usato: qual è il più prezioso?

L’argento resta in secondo posto rispetto all’imbattibile oro che ancora oggi risulta essere la soluzione migliore quando si ha intenzione di investire sui metalli preziosi. Ciò però non significa che l’argento usato sia da meno, anzi. Nel 2022 soprattutto, è una delle risorse a cui si ambisce maggiormente e tra le più scambiate sul mercato dell’usato.

L’argento è duttile, sia fisicamente che concettualmente. Ad oggi, oltre che per i gioielli infatti lo si usa anche per l’ambito professionali come quello medico, elettronico (grazie alle capacità conduttive) ed industriale.

In campo economico l’argento viene concepito in millesimi, ma non in carati. Non a caso viene definito 999 (purezza quasi perfetta), ma anche 925, 835 (nel caso delle monete come la 500 lire Caravelle) e 800. Le più comuni come ben sappiamo sono le varianti 925 ed 800, utilizzate per creare gioielli e pezzi di argenteria di grandi e medie dimensioni. Per distinguerle dalle altre basta cercare il valore collocato all’interno di una sorta di parentesi.

Ma giunti a questo momento, è arrivata l’ora di scoprire quanto possiamo guadagnarci vendendolo. Innanzitutto il più comune nonché quello 925 vale circa 430 euro al chilo, mentre l’argento 800, si aggira sui 340 euro al chilo.