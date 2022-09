WindTRE: ci sono giga illimitati a prezzo shock, battuta TIM

Non sono tanti i gestori che ultimamente stanno proponendo delle offerte nuove ma soprattutto innovative. Per innovative si intende qualcosa che sia stato visto raramente, e a questo sembra volerci pensare ancora una volta WindTRE.

Il nostro gestore ha deciso di fare del suo meglio per affiancare le offerte ricaricabili di cui già dispone da qualche mese a questa parte. Gli utenti potranno infatti evitare di buttarsi direttamente solo su Iliad e sulle sue offerte, dal momento che WindTRE questa volta ha deciso di proporre una soluzione unica nel suo genere. Stiamo parlando di una promo che addirittura è in grado di fornire giga senza alcun limite.

WindTRE: ecco la promo del futuro che resterà bloccata con il prezzo almeno per 6 mesi

La nuovissima Go Unlimited Star+ è vista come una delle migliori promo del momento, soprattutto perché può essere scelta in veste di una delle più complete e convenienti.

Ricordiamo infatti che questa gode dei costi più bassi del mercato ed è dedicata soprattutto ai clienti che hanno attivato una tariffa per la fibra ottica.

Tutti gli abbonati infatti avranno accesso ad una soluzione con giga senza alcun limite e con la velocità del 5G attiva. Ci saranno inoltre anche SMS da inviare a tutti i numeri oltre alle chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili. Il prezzo previsto per ogni mese è di 7,99 € per tutti.

Stando a quanto dichiarato dal gestore, l’offerta dovrebbe rimanere fissa sullo stesso prezzo almeno per metà dell’anno da quando la si sottoscrive. Non sono previste dunque delle rimodulazioni.