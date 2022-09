TIM: le migliori offerte fino a 100GB distruggono Iliad e Vodafone

TIM ha scelto di impegnarsi a fondo per sfruttare il suo servizio di Ricarica Automatica. Per sponsorizzare il sistema che garantisce sempre credito residuo attivo sul proprio profilo, il gestore ha previsto un dono speciale da sfruttare per un intero anno.

Ovviamente ricordiamo che il gestore non è nuovo a questo tipo di offerte. La grande qualità di TIM è infatti quella di lanciare delle opportunità che vanno di pari passo con le promozioni telefonica che comprendono minuti e giga. In questo caso l’opportunità è davvero interessante.

TIM, gli utenti che attivano la Ricarica Automatica avranno un regalo per un anno

Il metodo con cui TIM cerca di convincere gli utenti è molto semplice. La compagnia ha previsto una una vantaggiosa offerta in cui sono disponibili Giga extra per internet 4G. Con la Ricarica Automatica i clienti potranno aggiungere 5 Giga per la navigazione internet a costo zero. La soglia dei 5 Giga prevede anche i servizi extra come il 4G e l’hotspot personale incluso. L’omaggio è valido per un anno.

Il dono è doppio per coloro che sono abbonati anche ad una rete di telefonia fissa. In questo caso i Giga passano da 5 a 10.

Rispetto alla scadenza naturale della promozione – prevista inizialmente a maggio – TIM ha optato per una proroga dei tempi. Ora il bonus sarà disponibile sino al prossimo 30 Luglio. Il servizio di Ricarica Automatica può essere attivato sia online sia in uno del negozi del gestore nazionale. Per procedere da subito all’attivazione della Ricarica Automatica – ed ai conseguenti 5 Giga – è possibile cliccare su questo link.