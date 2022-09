Telegram: cosa è cambiato con il nuovo aggiornamento che ha distrutto WhatsApp

Diverse novità hanno battuto WhatsApp grazie all’ultimo aggiornamento di Telegram che intraprende una nuova strada basata soprattutto sulla funzionalità.

Telegram si aggiorna con grandi novità

E’ ora disponibile una piattaforma emoji aperta in cui chiunque può caricare set personalizzati con stili artistici e personaggi unici per gli utenti Telegram Premium

Le nuove emoji animate possono essere aggiunte nel testo dei messaggi e nelle didascalie dei media, aggiungendo ancora più emozioni alle tue chat. Gli utenti Premium sbloccano 10 set di emoji personalizzate iniziali, contenenti più di 500 emoji Premium – con tante altre in arrivo.

Quando inizi a scrivere un messaggio, il pulsante Sticker si trasforma in un pulsante Emoji che apre il pannello delle emoji ridisegnato, in modo che tu possa scorrere rapidamente tra i tuoi set di emoji o aggiungerne di nuovi.

Tutti i set sono inclusi nei suggerimenti delle emoji: digita una scorciatoia come :sorriso o :lol e vedrai i risultati dalla tua intera raccolta. Inserendo un’emoji statica, verranno mostrati i suggerimenti da tutti i tuoi set animati.

Molte emoji popolari personalizzate sono anche interattive quando vengono inviate nelle chat 1-a-1: qualsiasi utente può toccarle per riprodurre effetti sincronizzati a schermo intero.

Il pannello degli sticker ha un nuovo design su iOS, con schede separate per sticker, GIF ed emoji, proprio come sulle app Android, desktop e web.

Impostazioni privacy per i messaggi vocali

Gli utenti Premium hanno a disposizione una nuova impostazione che permette di controllare chi può inviare loro messaggi vocali e videomessaggi, come Tutti, I miei contatti o Nessuno.

Come altre impostazioni sulla privacy, anche questa supporta le eccezioni, pertanto è possibile scegliere persone o gruppi specifici di utenti che non possono Mai o possono Sempre inviare messaggi vocali.

Se qualcuno nella tua lista di persone approvate sceglie un momento sbagliato per comunicare a voce, puoi sempre convertire il suo messaggio vocale in testo.

Se hai già Telegram Premium, ora puoi condividere l’esperienza con amici, familiari e colleghi inviando loro un abbonamento prepagato per 3, 6 o 12 mesi – con uno sconto.

Apri il profilo di un utente e tocca e scegli Regala Premium. L’abbonamento regalato arriverà immediatamente come messaggio speciale nella tua chat con quell’utente, con una confezione regalo animata.

Se stai usando una delle app desktop di Telegram o hai scaricato l’app per Android direttamente dal nostro sito web, puoi usare bot come @PremiumBot per abbonarti a Telegram Premium o regalarlo.