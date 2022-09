La questione riguardante la dipendenza dallo smartphone è diventata molto seria. Di fatto, questa va ad intaccare non solo la vita di tutti i giorni ma anche la produttività in generale. E non finisce qui: anche il nostro corpo può risentirne gravemente.

Non stiamo parlando delle famose radiazioni di cui tanto si scrive sul web, ma stiamo parlando del nostro collo. Proprio così: rimanere con lo sguardo incollato al nostro smartphone può imprimere al tratto cervicale della colonna un carico di 27 kg di pressione; circa il peso di un bambino di 7-8 anni.

A sostenere ciò è uno studio condotto molti anni fa da Kenneth Hansraj, primario di chirurgia spinale presso il New York Spine Surgery and Rehabilitation Medicine.