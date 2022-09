Razer Kishi V2 arriva ufficialmente anche per iPhone. L’azienda ha presentato il Kishi V2 per la prima volta qualche mese fa, ma era limitato ai dispositivi Android. Adesso non più. Anche chi possiede un iPhone potrà provare l’esperienza di gioco incredibile dei controller mobile Razer.

“Da 16 anni noi di Razer portiamo grandi innovazioni, dai PC e console, al mobile gaming su iOS con una vera e propria compatibilità universale per i gamer su iPhone di tutto il mondo”, spiega Richard Hashim, Head of the Mobile & Console division di Razer. “Utilizzando Kishi V2, i i gamer su iOS si troveranno davanti a un’esperienza premium, in quanto il controller è stato progettato esclusivamente per i device mobile di Apple”.

Kishi V2 presenta ingressi con nuovi controlli tattili a micro-switch di alta qualità, doppi pulsanti multifunzione e anche il pulsante Share. Quest’ultimo consente di acquisire con rapidità e precisione foto e video durante la sessione di gioco. Il dispositivo nella variante per iPhone offre un design migliorato per garantire anche maggiore stabilità durante l’uso, con una presa confortevole e una forma tascabile da inserire ovunque. Compatibile, inoltre, con gli attuali modelli di iPhone più recenti ma predisposto per essere compatibile anche con quelli futuri.

Il nuovo Razer Kishi V2 per iPhone supporta anche l’app gratuita associata, Razer Nexus. Basterà premere un semplice pulsante per accedere con facilità alla schermata iniziale d’accesso e a tutti i giochi disponibili installati. Inoltre, sarà possibile eseguire lo streaming su Facebook o YouTube, personalizzare le impostazioni e navigare tra oltre mille giochi. Ovviamente, non è obbligatorio installare l’app, ma in quanto gratuita è fortemente consigliato per un’esperienza di gioco ancor più completa. Kishi V2 per iPhone vi ricordiamo che è disponibile presso gli store ufficiali e autorizzati al prezzo di 119.99 euro.