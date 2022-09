Netflix: a Settembre vedremo Ficarra e Picone in una veste totalmente diversa

A Settembre ne vedremo delle belle: tra black comedy, thriller, serie paranormali e lavoro di certo non ci sarà tempo per annoiarci su Netflix. Dopotutto, una bella notizia per l’inizio dell’autunno ci è dovuta, no?

Netflix: l’autunno porta con sé le nuove proposte

Non sei niente di speciale

Amaia è convinta che la sua vita sia orribile, soprattutto dopo esser stata costretta a lasciare amici e routine per trasferirsi nel noioso villaggio della madre. Ben presto la ragazza però scopre qualcosa che la intratterrà per molto tempo. Ha forse ereditato i poteri della nonna, l’unica strega mai vissuta a Salabarria? La serie paranormale è in uscita su Netflix esattamente oggi.

Incastrati

“Incastrati” è la miniserie originale Netflix con Ficarra e Picone che combina thriller, comicità e dramma. L’Italia scende così su Netflix per raccontare le spericolate avventure di due cognati, Salvo e Valentino, alle prese con un omicidio. In realtà i due sono tecnici di una ditta di riparazioni che si occupa di piccoli elettrodomestici: il primo ama le serie tv Crime e passa il suo tempo nella totale monotonia, il secondo è un “mammone” viziato.

Rumore Bianco

Parlando invece di film, Netflix ha pubblicato il trailer di Rumore Bianco. Di genere black comedy, l’opera in questione è ispirata al romanzo di Don DeLillo, scritto nel 1985. Il racconto ruota attorno alla famiglia di Jack Gladney, un professore accademico specializzato in studi sulla figura di Hitler. Jack e sua moglie Babette sono ossessionati dalla morte e un evento disastroso finirà per distruggere tutto. Nel cast scoviamo Adam Driver e Greta Gerwig (i protagonisti) ma anche Don Cheadle.