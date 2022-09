Lidl a sorpresa: le offerte di oggi al 90% di sconto, distrutta Unieuro

Moltissimi prezzi super scontati sconti e che riguardano qualsiasi tipo di merce sono oggi presenti all’interno dei celebri supermercati italiani. Molti di questi tentano di fare una vera e propria battaglia contro i nomi più interessanti, tra i quali risulta anche quello di Lidl, azienda che però non teme la concorrenza visti i suoi prezzi bassissimi. Infatti solo per oggi ci sono degli sconti che arrivano addirittura all’80%, pronti a fare piazza pulita.

Potete acquistare quello che volete spendendo il minimo storico, con costi che di certo al momento non aumenteranno. Basta infatti consultare il nuovo volantino di Lidl, che ora vuole permettere a tutti di ottenere i prezzi migliori recandosi personalmente all’interno dei negozi.

Lidl: ecco le migliori offerte con prezzi estremamente più bassi rispetto alla concorrenza

La libertà di spendere poco avendo grandissima qualità per gli utenti che si recano al supermercato esprimibile semplicemente varcando le porte dei punti vendita di Lidl. Proprio qui infatti il risparmio è tangibile, con sconti che riguardano la spesa di tutti i giorni ma anche piccola tecnologia. Ricordiamo infatti che in questo momento i migliori prodotti sono disponibili come una sigillatrice per sacchetti da 5,99 € ma chiaramente in versione limitata.

C’è poi anche un’etichettatrice a 19 €, così come una lampada LED da tavolo offerta a soli 12,99 €. Si aumenta poi con un forno elettrico che costa 44 €, la scopa a vapore Vileda da 49 € e infine anche la scopa elettrica di Termozeta a 59 €. Ovviamente tutti i prodotti sono garantiti per due anni da Lidl, che fornisce la canonica garanzia a tutti.