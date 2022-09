Lenovo è l’ultimo produttore a promuovere un monitor USB-C progettato specificamente per il tuo viso. I nuovi Occhiali T1 di Lenovo hanno messo uno schermo OLED Full HD davanti a ciascuno dei tuoi occhi e sono stati presentati oggi all’IFA e alla presentazione virtuale di Lenovo.

Questo display privato indossabile, come lo chiama Lenovo, è simile ad altri smart glasses consumer, come NxtWear Air di TCL, che, come il T1 di Lenovo, posiziona due pannelli micro-OLED 1080p davanti ai tuoi occhi. Il Nreal Air è un prodotto comparabile, tranne per il fatto che presenta una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90 Hz rispetto ai 60 Hz del T1.

Lenovo T1 sono occhiali con schermi OLED

Questi occhiali non forniscono alcuna esperienza VR o AR e non puoi camminare in sicurezza indossandoli perché la tua vista sarebbe completamente offuscata e il cavo li tiene collegati a qualunque sia la tua fonte. Invece, è progettato per tenerti seduto come se stessi guardando una TV o un monitor, ma il risultato crea l’illusione di un enorme schermo teatrale. Puoi guardare film, giocare ed eseguire scartoffie digitali confidenziali mentre assomigli a Marvel’s Daredevil, ma senza la sua iper-consapevolezza.

Lenovo si aspetta che anche i giocatori mobile desiderino occhiali simili, citando un rapporto Global Industry Analysts che prevede un mercato globale di 160 miliardi di dollari per quel settore entro il 2026. Allo stesso modo, prevede che l’esplosione del mercato dello streaming video porterà a un aumento del numero di persone voler guardare gli spettacoli all’interno delle proprie bolle T1.

Gli occhiali T1 si collegano a dispositivi come PC, tablet, smartphone, Mac e altri dispositivi in ​​grado di riprodurre video tramite USB-C tramite una connessione fisica. Per utilizzare gli occhiali con dispositivi iOS come il tuo iPhone, dovrai acquistare sia il convertitore HDMI di Lenovo che l’adattatore AV digitale di Apple, tutto perché Apple non è passata dalla sua porta Lightning di 10 anni. Gli occhiali T1 sono anche compatibili con l’interfaccia alternativa ‘Ready For’ di Motorola, che consente di utilizzare le app in modo simile a un desktop.

Inoltre, gli occhiali sono dotati di diversi naselli per un uso prolungato e, se necessario, di una montatura da vista. Gli occhiali T1 sono alimentati a batteria ma possono essere caricati da dispositivi compatibili. Includono anche altoparlanti integrati se vuoi semplicemente guardare il video.