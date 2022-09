È appena iniziato settembre e i vari operatori telefonici italiani stanno già preparando diverse novità interessanti. Kena, in particolare, ha da poco reso disponibile una muova offerta mobile con ben 100 GB di traffico dati per navigare, ovvero la nuova Kena 5,99 100 GB. Scopriamo qui di seguito tutti i dettagli.

Kena 5,99 100 GB: nuova offerta mobile con 100 giga per navigare

A partire da settembre 2022 l’operatore telefonico virtuale di TIM ha reso ufficialmente disponibile una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata Kena 5,99 100 GB. Quest’ultima va così a sostituire la precedente offerta che offriva “soltanto” 70 GB di traffico dati, ovvero l’offerta Kena 5,99 70 GB.

Andando nello specifico, la nuova offerta di rete mobile proposta da Kena offre ogni mese un grande quantitativo di giga per navigare. Si tratta di ben 100 GB con una connettività fino al 4G e con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta comprende ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri.

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese ed è rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori. Tra questi, ci sono Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e WithU.